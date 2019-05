'Que sigan llorando, la tienen adentro': Matías Almeyda a Boca Juniors

A casi ocho años del descenso de River Plate a la Segunda División del futbol de Argentina, los aficionados de Boca Juniors continúan recordándoselo a Matías Almeyda, quien fue partícipe del duro golpe de aquel entonces.

Razón que llevó al Pelado a hablar por primera ocasión de la histórica final de la Copa Libertadores de 2018, donde el cuadro millonario se impuso ante Boca Juniors. "Esto Boca no se lo olvida más. El descenso fue en 2011 y esto pasó en la última final de la Copa Libertadores. Que sigan llorando. Como decía Maradona: la tienen adentro", fueron las palabras del argentino a Goal.

El ex técnico de Chivas aseguró que siempre ganar es bonito, pero tiene un sabor extra cuando lo haces ante tu acérrimo rival, lamentando que el duelo no se pudo llevar a cabo en Argentina. "Ganarle al máximo rival es inigualable. Lamentablemente hubo que ir a jugarla a otro país, eso fue una vergüenza. Pero fue una alegría para nosotros".

El estratega argentino externó una ve más su amor por el club que lo vio crecer profesionalmente; sin embargo, aseguró que por el momento, no se ve dirigiendo nuevamente al River Plate. "Hoy no lo veo, realmente. No lo siento tampoco. Soy hincha, todos saben el amor que siento por esa institución, pero la verdad, no me veo dirigiendo otras vez a River".

