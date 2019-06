Hijo de la 'Perla' Reyes lo despide con emotiva carta

Luego de la muerte de José Antonio 'Perla' Reyes en un accidente automovilístico, su hijo mayor lo despidió con una emotiva carta, la cual publicó a través de su cuenta de Instagram, en donde también aprovechó para agradecer a las personas que han apoyado a su familia en este difícil momento.

"Este es el último momento que pasamos juntos papá… ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí", fue el inicio del texto escrito por el juvenil.

Continuando: "Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos, pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. Te quiero papá. Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo".

