'Esto es para la gente, no tengo palabras': Jürgen Klopp

Si alguien sabe lo doloroso que es perder una final, sin duda es Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, quien se mostró conmovido tras coronarse en la UEFA Champions League 2018-2019 al doblegar al Tottenham en la cancha del Wanda Metropolitano.

"Increíble. Ha sido muy intenso durante toda la temporada. Hemos ganado, hemos marcado dos goles. Todo para esta gente. No tengo palabras. Para ser honesto, he estado en siete finales, he perdido todas. Ellos (su afición) han sufrido mucho más que yo", declaró a Movistar Liga de Campeones.

El estratega alemán consiguió su primer título con los Reds, tras cuatro años de permanecer con el conjunto inglés.

