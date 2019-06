Messi: 'Quiero retirarme habiendo ganado algo con Argentina'

El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, se mostró como pocas veces lo hace y dio detalles de su vida intima durante una extensa entrevista para Fox Sports Argentina.Durante la charla, ‘La Pulga’ dio detalles de los diferentes rubros de su vida personal así como de la selección y los recientes tropiezos que sufrió con el equipo culé. No obstante, confeso que mantiene una estrecha relación con Neymar y por si fuera poco revelo que le hace ilusión tener “una nena”.

Aquí las declaraciones que hizo Messi en los diferentes aspectos de su vida:

Su vida en Barcelona: "Puedo hacer una vida normal. Llevo a mis hijos al colegio con mi mujer y los voy a buscar. Tienen muchos amigos, siempre hace algo, tengo un grupo hermoso del colegio con los padres. Mi mujer está en el grupo del WhatsApp. Tengo relación con muchos padres de mis hijos. Vivo allá y recorro los mismos lugares, es una costumbre que recorra el barrio”.

Selección Argentina: "Quiero retirarme habiendo ganado algo con la Argentina. Voy a seguir intentándolo, tropezar y volver a levantarse para luchar por mi sueño. No me quiero quedar con la sensación de que no se me dio por la gente que no quería que este o algún comentario malo. En la selección soy uno más del grupo. Lo dijo el entrenador cuando llegué".

Su hijo Thiago: "Vive todo lo que es el fútbol, lo que genera, ir a la cancha, vivir los partidos, sufre muchísimo cuando perdemos, con el Liverpool o la Copa del Rey. Ahí quiere estar al lado mío. Se mete a mirar vídeos y habría llegado a alguno de esos en los que me dan, alguno habrá dicho que 'Messi no tiene que estar más en la Selección'. Vino y me preguntó. Justo estábamos por comer, Antonella le dijo algo. No sé cómo salimos. Medio como que quedó ahí. Mateo está en otra, es chiquito. No se da cuenta que perdemos o ganamos pero no le da importancia”.

Manejo de la frustración: "Cuando nació Thiago entendí que las prioridades eran otras y no el resultado de un partido. Duele mucho perder pero llego a mi casa y veo a mis hijos y mi mujer y se me pasa. Antes llegaba y me encerraba y no quería ver televisión y no comía. Ahora tengo obligación de estar en la mesa con mis hijos. Lo sigo sufriendo pero lo manejo de otra manera.

Perfil bajo: "No me gusta verme en la tele, no soy de mirar mucho, me da vergüenza mirarme. No me gusta ver los partidos repetidos, me quedo con la imagen en mi cabeza, lo que viví en cada momento, en cada jugada. Con mi hijo me estoy acostumbrando a mirar bastante”.

Historia con Antonella: "Ya hace once años que estamos juntos, si bien que nos conocemos de chiquitos. La encaré yo. De chiquitos fue algo mutuo, amor a primera vista… Después me fui a Barcelona, nos separamos, estuvimos un tiempo sin vernos, antes era diferente para comunicarte con la gente de acá, sólo por teléfono, carísimo, costaba mantener la relación. Nos fuimos haciendo grandes, nos reencontramos y acá estamos. Yo no tenía ni teléfono". "“Con Antonela tenemos ganas de tener una nena”.

Cristiano Ronaldo: "Yo cuando empezó la temporada lo dije y en Madrid algunos se enojaron, pero es la verdad, cómo no se va a extrañar a un jugador como él que te hace 50 goles por temporada, y le pasó al Madrid como le habría pasado a cualquier equipo que Cristiano hubiera dejado. Claro que LaLiga lo extraña, porque además que estén los mejores hace más competente al torneo, y es verdad que estaba bueno que estuviera, porque buscábamos superarnos todos los años y eso creo que nos hacía bien".

Messi, Neymar y Suárez: “Tengo un grupo de Whatsapp donde estamos Suárez, Neymar y yo. Neymar es un fenómeno, sí, seguimos hablando. El grupo se llama algo de sudamericanos… los tres sudacas, o algo así”. “Le empezaron a pegar a Suárez, a decir que se había operado, que había preferido la Copa América con Uruguay y no jugar la final de la Copa del Rey, y la realidad es que Luis viene arrastrando una lesión de rodilla hace un montón de tiempo, que viene jugando con molestias, con dolores. Después de Liverpool llegó un momento en que no daba más, porque se le agravó lo que venía arrastrando y no le quedó otra que operarse, no fue que eligió. Al decirlo yo también es raro, porque es mi amigo y nadie va a pensar que puedo llegar a hablar mal de él, pero es la realidad”.

