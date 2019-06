Todo listo para el 16k que se correrá este domingo en CDMX

Este domingo 2 de junio se correrá el Split 16K de adidas, en Av. Zacatépetl (a un costado del centro comercial Perisur), ruta reconocida por la mayoría de los corredores que participan en este serial. Aunque en esta ocasión, necesitarán exigirse un poco más, ya que el recorrido cuenta con subidas y bajadas que lo hacen demandante.

Lo más importante de participar en los Splits, es entregar el mayor esfuerzo sin dejar a un lado la diversión. El primer kilómetro y medio de este circuito será ideal para que los participantes encuentren su ritmo y entren en calor. Deberán disfrutarlo ya que durante los siguientes 3 kms enfrentarán una subida. Al llegar a Paseo del Pedregal podrán recuperar el aliento y descansar un poco las piernas con un kilómetro de desnivel.

Más delante, los corredores se encontrarán con una serie de columpios que finalizan llegando al retorno donde nuevamente irán cuesta arriba, hasta la parte media de Blvd. de la Luz. Una vez que hayan llegado al km 12.5, el resto del recorrido será en descenso permitiendo relajar las piernas hasta llegar a la meta.

Invitamos a los corredores a unirse al movimiento global Run For The Oceans, acumulando kilómetros a partir del 8 al 16 de junio, donde por cada kilómetro recorrido adidas donará USD$1 para apoyar el programa Parley Ocean School, que educa y capacita a jóvenes de zonas costeras para tomar acción y salvar nuestros océanos, sólo tienen que descargar la app Runtastic y unirse al reto Run For The Oceans.