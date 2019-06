Fallece luchador Atsushi Aoki, ex campeón de la AAA

El luchador japonés Atsushi Aoki falleció a la edad de 41 años a causa de un accidente en motocicleta dentro de un túnel cuando se dirigía a su trabajo.

El veterano luchador de la empresa Japan Pro Wrestling (AJPW) iba a bordo de su vehículo aproximadamente a las 22:30 horas e ingresó al túnel de acceso a la autopista principal con dirección al parque Kitanomaru, en el barrio de Chiyoda. Aoki no pudo girar en una curva y se impactó contra una pared; falleció de camino al hospital.

En 2010, Aoki ganó junto a Go Shiozaki los Campeonatos Mundiales por Parejas de la Triple A de México y con Kenta la Junior Tag League.

En Lucha Libre AAA Worldwide nos unimos a las condolencias para aficionados, familiares y amigos de Atsushi Aoki, tras su sensible fallecimiento. Descanse en Paz. pic.twitter.com/FBMOsVTxn0 — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) June 4, 2019

Aoki debutó a los 28 años de edad en la Pro Wrestling NOAH. Participó en empresas como Dragon Gate y ZERO1. Fue invitado por New Japan Pro Wrestling a torneos como Best of the Super y a la Super J Cup.

En años recientes fue estrella en la división de peso Junior en la AJPW. Su último triunfo fue el 20 de mayo de este año cuando derrotó a Koji Iwamoto por el Campeonato Mundial de Peso Junior.

