'Otros equipos no quieren que Chivas se refuerce': Tomás Boy

Chivas viajó a Cancún para la parte más fuerte de su pretemporada y antes de abordar el avión, el técnico Tomás Boy habló con los medios de comunicación. El estratega emitió dos quejas muy claras, una es que los equipos no quieren que el Guadalajara se refuerce y la segunda fue directamente contra Tigres, pues considera que busca “debilitar” a los demás clubes.

“El tema aquí ya saben las dificultades que enfrenta Chivas, no sólo en la posible incorporación de jugadores que tienen que mejorar al equipo. Eso es importante, el concepto es mejorar, cómo van a mejorar al equipo las adiciones. No sólo esa parte, hay otra dificultad: que los demás equipos tampoco quieren que se refuercen las Chivas”, explicó.

🎥 “Ya saben las dificultades que enfrenta Chivas para la incorporación de jugadores. No sólo esa parte, hay otra dificultad que los demás equipos tampoco quieren que se refuercen las Chivas”: Tomás Boy. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/ppS63xxWdf — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) June 4, 2019

Se le cuestionó sobre la posibilidad de reforzarse con Jürgen Damm y explotó contra el equipo donde milita dicho atacante. “No está descartado, está dentro de las posibilidades… pero también los Tigres ya sabemos que es un equipo que quiere debilitar a los demás equipos, ustedes deben de saberlo. Ustedes se lo consienten, pero a eso se dedica ese equipo… ¿Por qué? Porque quieren comprar para ellos y nomás se los quitan a los demás”, sentenció.

Hasta el momento, el portero Antonio Rodríguez es una de las opciones más cercanas para reforzar a Chivas, junto con Antonio Briseño. Incluso, podrían alcanzar al equipo en la pretemporada. “No puedo decir de él, pero está considerado entre los posibles candidatos, me imagino que la directiva está haciendo lo suyo, si es que es él, que se cierre rápido. A lo mejor pueden estar (en Cancún), no lo sé, todo depende de muchas situaciones de negociación, administración y los tiempos, por que son de otras Ligas y que no tienen nada que ver con la mexicana. Alanís también está considerado”, señaló.

Otro jugador que quisiera en Chivas es Alfonso González. “Sé que es un atlista de corazón, pero así tuve a Omar Bravo en el Atlas. Me encantaría poder contar con él, pero vamos a ver qué gestiones se hacen. De volantes estamos completos, estamos bien, podría incorporarse uno que otro y en la zona de ataque quizá uno o dos, no sé”, detalló Tomás Boy.

Además, pidió que Alan Pulido no salga. “Yo estoy muy contento con la plantilla cómo está, eso fue algo muy importante a la hora de elegir la plantilla que está en un 80 por ciento, necesitamos agregar más cantidad y más calidad, en el mismo nivel. Yo cuento con Pulido a muerte, hasta el momento, por supuesto que no (se vaya), no es tan fácil conseguir jugadores de ese nivel”, concluyó.

“Dávila pidió una oportunidad”

Por otra parte, Tomás Boy explicó los casos de Ulises Dávila y Santiago Ormeño, quienes se encuentran a prueba con el Rebaño Sagrado, en busca de ganarse un lugar para la próxima campaña.

“Ulises Dávila ha pedido una oportunidad para trabajar con nosotros, un jugador que tiene calidad y aquí son bienvenidos todos los jugadores de calidad. Ormeño también está a prueba, es un chico con calidad que no se quedó en Puebla por cuestiones que no sabemos, pero tiene potencial, vamos a ver también está a prueba y vendrán algunos jugadores a ver cómo están”, finalizó.

