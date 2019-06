'Con reducción de beca me alcanzará solo para gasolina': Nabor Castillo

Nabor Castillo Pérez, fue uno de los atletas afectados tras la reducción de becas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pues el judoca mexicano pasó de percibir cinco mil pesos a dos mil, razón por que dijo estar triste, asegurando que gana más un 'nini' que un medallista panamericano.

En entrevista con Publisport, nos contó detalle de lo sucedido. “Dos mil pesos no alcanzan. Esos cinco mil pesos los ocupaba en gasolina, alimentación que es donde me llevo más dinero. Pero ahora con dos mil pesos se me hará complicado, yo creo que únicamente me va a alcanzar para gasolina, en cuanto alimentación y ropa deportiva ya correrá por mi cuenta”.

Nabor se dijo sorprendido por la noticia, ya que si bien, algo se sabía de la reducción de presupuesto, se había comentado que sería únicamente para aquellos que no lograron su clasificación a los Juegos Panamericanos, plaza que él sí consiguió. “Yo ya había escuchado de la reducción de las becas, pero sería para los atletas que no clasificarán a los Juegos Panamericanos, pero desgraciadamente entre en los atletas que les hicieron una disminución en su beca, pero en mi caso estoy clasificado a los Juegos Panamericanos. Desde 2017 me otorgaron esa beca de cinco mil pesos y desde ahí se había mantenido, y prácticamente con resultados”.

La reducción de becas se realizó tras una evaluación, por lo que no fue para todos los atletas, sino para algunos en específico, en los que lamentablemente se encontró el judoca mexicano, quien no cuenta actualmente con ningún patrocinador, por lo que los dos mil pesos que le otorgue la Conade será la única opción para él.

Asimismo, Nabor Castillo afirmó que tras la problemática con Conade, Ana Gabriela Guevara, titular de la misma, no ha hablado con ellos.

