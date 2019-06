Tata Martino lamenta no contar con Carlos Vela

Gerardo Martino, técnico de la Selección mexicana, lamentó no contar con Carlos Vela, goleador que vive un brillante presente en la MLS; sin embargo, agradeció la sinceridad con la que el "Bombardero" justificó su negativa.

"La ausencia de Carlos Vela ha sido un caso que no hay que darle más vuelta, que quiere mirar atrás u otro lado, lo puede hacer, pero ha sido claro conmigo, frontal. Es una pena que no se permita que siga con su nivel, es un tipo pensante, me dio un gusto tremendo sentarme a platicar con él", dijo el "Tata". "Me gusta esa claridad, aunque la respuesta no sea la que espero, me encanta hablar con jugadores pensantes".

Si le llegará a cerrar las puertas en convocatorias futuras, lo mismo para figuras como otros futbolistas que militan en el extranjero y que militan en el extranjero, el seleccionador dejó la postura al aire.

"No hay que generalizarlo, no es bueno, me quedo con una sensación de pensar o analizar cada nombre, hacerlo justo, caso por caso".

Hablo de Miguel Layún, fue un tema de salud (al someterse a una cirugía, por enfermedad renal). Meter a todos en la misma bolsa no sería justo. El 'Chucky' (Lozano), lo mismo, porque era tenerlo en Copa Oro y arriesgarlo año y medio, no tenía sentido".

Sobre Javier Hernández, Martino se mantuvo al margen de las críticas que el delantero mexicano del West Ham repartió, en redes sociales.

"Es una parte en la que no participo, no conocía lo que dijo, es su vida, Javier como cualquier otro pueden tener la parte pública más activa, es una decisión de ellos, tenemos normas de funcionamiento cuando el grupo está junto, Javier está en Inglaterra, a punto de ser papá, si considera que tiene que interactuar con la gente o contestarle, no tengo nada que decir".

Pero, al cuestionarle de la temporada que Raúl Jiménez tuvo con los "Wolves" de la Premier League, el timonel argentino aplaudió lo hecho por el atacante tricolor.

"Decir que Raúl es uno de los delanteros más importantes de la Premier y que tenemos suerte de tenerlo en la Selección, se transforma en uno de los más desequilibrantes de nuestra selección".

El Tricolor enfrentará mañana en un amistoso a Venezuela. Y el próximo 9 de junio, hará lo mismo ante Ecuador, pero en Dallas. El día 15 será su debut en Copa Oro, contra Cuba.