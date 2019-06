Villa Zevallos quiere que Chivas femenil sea protagonista

El mediodía de este martes, Ramón Villa Zevallos fue presentado como nuevo técnico de Chivas femenil. Es el actual campeón de la Liga MX, pues semanas atrás se coronó con Tigres. Dejó un proyecto exitoso para asumir un nuevo reto en su carrera. Ahora, tiene la meta clara: que el Rebaño Sagrado sea protagonista en el Apertura 2019.

“Es un reto más en la vida, me gustan los retos, este es un proyecto ambicioso y la vida es de ciclos. Mi ciclo ya no era lo ideal en Tigres, a la hora que me hablan de Chivas me encantó el reto que hay aquí, la propuesta que me hicieron. Es un proyecto ambicioso y Chivas debe ser protagonista. La Liga MX Femenil va creciendo, pero hay que seguir y es un gran reto. Me ilusiona y estamos muy contentos, agradecidos porque se hayan fijado en nuestro trabajo”, explicó.

🙌 ¡Ramón Villa Zevallos está en casa! 🔴⚪️ Estas son sus primeras palabras como nuestro nuevo DT 🎥 pic.twitter.com/8fP0bMWBtQ — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) June 4, 2019

“La intención es implementar nuestra idea futbolística. Apenas hemos platicado poco sobre el plantel, pero estamos trabajando en eso, analizaremos bien. Todavía no tengo una cifra exacta de refuerzos, veremos lo que más conviene a la institución. Si yo acepté el reto es porque estoy convencido de que se pueden lograr las cosas. Más allá de números si Tigres es poderoso económicamente, Chivas tiene base buena y con trabajo podemos ser protagonistas. Para eso vine y lo podemos lograr”, agregó el nuevo técnico de Chivas.

“No les fue bien el último año de competencia, vengo a tratar de mejorar eso. Nos están dando las herramientas, estoy convencido de que podemos lograr grandes cosas. Haremos que las cosas sucedan, la exigencia es alta y buscaremos un equipo competitivo. El futbol es de momentos, yo estaba en otro equipo y Chivas fue un equipo que siempre se nos complicó. Estamos en esa etapa de evaluar y ver qué pretendo como técnico, qué nos va a servir para apuntalar y buscar los objetivos”, sentenció.

Por su parte, la director deportivo de Chivas, Nelly Simón, aseguró que se encuentran en búsqueda de refuerzos. “El presupuesto es interno, en cuestión de refuerzos tenemos dos o tres opciones viables. Son posiciones en las que creemos que debemos reforzar, ver si en algún otro espacio podría llegar alguien más. La exigencia es siempre, en todos los niveles, en toda la estructura, ahora con el equipo de femenil. Con el nuevo formato de la Liga, va a ser más cerrado y el primer objetivo es clasificar. En Liguilla es otra historia, pero pelear por el título sí o sí”, concluyó la directiva.

