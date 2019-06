Federación Mexicana de Natación expulsa a Nelson Vargas

Después de varios días tensos la Federación Mexicana de Natación decidió ponerle fin a la era de Nelson Vargas como miembro honorario del organismo, a pesar de que en años anteriores también fungió como presidente de la FMN.

A través de un anuncio en su cuenta de Twitter la Federación Mexicana de Natación informó sobre la destitución de Vargas, a quien el actual titular Kiril Todorov, calificó de preocuparse de los intereses económicos de las acuáticas y su beneficio personal.

“El Consejo Directivo de la FMN, por resolución unánime, ha cancelado el nombramiento de Miembro Honorario de la FMN al C. Nelson Fernando Vargas Basáñez”, publicaron en Twitter.

Y que hace unos días Nelson Vargas arremetió contra Todorov acusándolo de arbitrariedades e irregulares en la FMN: "El señor Kiril Todorov es un 'firmón' y nada más, no sabe más de nada y está llevando a la natación mexicana a un precipicio con las medidas que ha tomado, ha cometido arbitrariedades, muchas irregularidades y no puedo quedarme callado porque me haría su cómplice”.

En tanto que Todorov salió a defenderse en su momento hasta que hoy se dio la salida de Vargas: “Lleva cinco meses de una campaña de acoso, de amenazas, de presión a la FMN y hacia mi persona, y diciendo que le preocupa la natación de México, y cuando sé lo que realmente le preocupa, y son los intereses económicos de las acuáticas y de su persona. Está haciendo una división total de la natación mexicana y no hay alguien más que le haya hecho daño a este deporte que Nelson Vargas”.