VIDEO: Golpe en los genitales, inicio de campal en partido de basquetbol

Los TNT KaTropa y Phoenix Pulse fueron los protagonistas de una de las peleas más insólitas en el mundo del deporte, durante el PBA Commissioner's Cup de Filipinas.

El duelo tuvo pocas emociones deportivas, pero fueron los mismos jugadores que le pusieron el ingrediente especial: una campal, la cual tuvo golpes y bailes burlescos, acontecimiento que los llevó a ser acreedores de distintas sanciones.

Todo comenzó cuando Terrence Jones, ex jugador de los Houston Rockets y New Orleans Pelicans de la NBA, le dio un golpe en los genitales al filipino Calvin Abueva, quien quedó tendido en el suelo retorciéndose de dolor, mientras que su rival comenzó a bailar de manera burlesca.

Parecía que el pleito no llegaría a más. Pero no fue así, ya que en la siguiente jugada Abueva le dio un puñetazo a Jones, acción desencadenó la campal, luego de que los compañeros de ambos equipos defendieron a los suyos. Calvin Abueva terminó haciendo otro baile burlesco.

Te dejamos el video:

Former Kentucky star and NBA role player Terrence Jones now plays in the PBA for TNT KaTropa and was involved in quite the conflict this past weekend.#PBA2019 #NBL20 #NBA pic.twitter.com/nhzMDkc2j9

— FLEE TV ™ (@FLEESPORTS) June 4, 2019