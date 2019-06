Alexa Moreno, descartada para los Juegos Panamericanos de Lima 2019

La Federación Mexicana de Gimnasia dio a conocer la lista definitiva de atletas que integrarán el equipo femenil de Gimnasia Artística que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la que Alexa Moreno quedó descartada.

Paulina Campos, Nicole Castro, Ana Paula Gutiérrez, Viridiana Sandoval y Elsa García conforman el equipo, mientras que Victoria Mata y Jimena Gutiérrez serán gimnastas de reserva.

Este es el equipo mexicano de Gimnasia Artística Femenil que estará representándonos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019! pic.twitter.com/fMf72qbvIR — FMGimnasia (@FMGimnasia) June 6, 2019

Moreno, quien no participó en la última evaluación que se realizó en Querétaro, sufrió un golpe en la cabeza durante el Campeonato Nacional de Querétaro el sábado pasado y perdió el conocimiento por algunos minutos, mientras que el domingo tuvo dolores de cabeza y vómito, por lo que el médico le recomendó que no participara en el último día de la competencia.

“La verdad no lo sé. Si puedo, qué bueno, si no pues ya darle la vuelta a la página y lo que sigue. Ahí no se acaba el ciclo. A final de cuentas nosotros estamos buscando la clasificación a Juegos Olímpicos y este año en realidad esa es la prioridad”, declaró Moreno el lunes pasado en entrevista para Milenio.

De igual manera, señaló que además del golpe en la cabeza, sufrió otra lesión que la dejó fuera de Panamericanos. “Traigo una lesión en el talón y el golpe en la cabeza tampoco estuvo tan suavecito. Entonces decidí no arriesgarme por permanecer con integridad física”, dijo.



















