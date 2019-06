España, Suecia y Ucrania golean en eliminatoria para la Eurocopa 2020

Las selecciones de España y de Polonia prosiguieron con su inmaculado camino hacia la Eurocopa 2020, tras sumar su tercer triunfo en las tres primeras jornadas de la fase clasificatoria, al imponerse este viernes a las Islas Feroe (1-4) y Macedonia (0-1), respectivamente.

Un pleno de triunfos que no pudo firmar Irlanda, que se dejó escapar sus primeros puntos en la fase de clasificación, tras empatar 1-1 en su visita a Dinamarca, gracias a un gol de cabeza del defensa Shane Duffy a falta de cinco minutos para la conclusión.

Resultado que permitirá al conjunto irlandés seguir liderando el grupo D con una ventaja de tres puntos sobre Suiza, segunda, y de cinco sobre una selección danesa, que ya comienza a complicarse su billete para la Eurocopa.

Todo lo contrario que España, que no tuvo problemas para sumar un nuevo triunfo camino de la máxima cita continental, tras golear este viernes por 1-4 a la débil Islas Feroe.

Una goleada que se encargó de abrir el capitán Sergio Ramos a los seis minutos con un certero cabezazo, que confirmó el idilio del central con el gol cuando viste la camiseta de la selección.

Y es que Ramos, que este viernes se convirtió en el jugador español con más victorias -122- con el equipo nacional, suma ya un total de seis dianas desde que el técnico Luis Enrique Martínez se hiciese cargo de la "Roja" tras el Mundial de Rusia.

Completaron la goleada para el conjunto español Jesús Navas, Isco, con la colaboración del poste y el portero local, y José Luis Gayà, que estableció el definitivo 1-4 a los setenta y un minutos de juego.

Tampoco tuvo problemas Suecia, el próximo rival del conjunto español y que se perfila como el máximo rival de los de Luis Enrique por la primera plaza del grupo F, para vencer por un claro 3-0 a Malta.

🇸🇪 Quaison ⚽️

ℹ️ Sweden are unbeaten in six games in all competitions (W3 D3)…#EURO2020 pic.twitter.com/X8uY3EmBte

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 7, 2019