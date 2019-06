VIDEO: Beisbolista sufre ruptura de testículo tras fuerte pelotazo

Los Seattle Mariners ampliaron su lista de lesionados al incluir este viernes al jardinero Mitch Haniger debido a que sufrió la ruptura de un testículo tras golpearse con una bola de foul durante el juego del jueves ante los Astros de Houston.

Jair Pereira denuncia el robo de su camioneta en Guadalajara

El desafortunado momento ocurrió durante la tercera entrada, Haniger no pudo conectar correctamente el potente pelotazo lanzado por el pitcher de los Astros, sin embargo, en la imagen se parecía que roza la pelota con el bat por lo que la pelota se estrella directamente en la zona genital del beisbolista.

Tras el impacto, Haniger continuó su participación en el encuentro y fue hasta la séptima entrada que un bateador entró a batear por él luego de ser pinchado de nueva cuenta.

Mariners release says Mitch Haniger’s injury occurred in the sixth inning but I think it happened here in the third inning. pic.twitter.com/FfO4n7CS0E

— Ryan Divish (@RyanDivish) June 7, 2019