Nadal vence a Federer y avanza a la final del Roland Garros

El español Rafael Nadal, número 2 del ránking, se clasificó este viernes para su duodécima final de Roland Garros, tras derrotar al suizo Roger Federer, número 3, por 6-3, 6-4 y 6-2, en dos horas y 25 minutos.

En unas difíciles condiciones climatológicas, con constantes ráfagas de viento, Nadal, que no ganaba al helvético desde 2014 y acumulaba cinco derrotas consecutivas, volvió a demostrar su superioridad sobre la tierra batida de París.

El balear, que no ha perdido ninguna final en Roland Garros, tratará de levantar su duodécima Copa de los Mosqueteros frente al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el austríaco Dominic Thiem, cuatro.

Another @rolandgarros masterclass from @RafaelNadal. 💯

The 11-time champion defeats Roger Federer 6-3, 6-4, 6-2 to reach the final. 💪 #RG19 pic.twitter.com/jgG6IFTLMw

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 7, 2019