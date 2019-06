Ibáñez afirma que sus medallas son para abrir brecha a nuevas generaciones

La mexicana Ana Zulema Ibáñez manifestó que conseguir la presea de plata en el Grand Prix de Taekwondo de Roma, en la modalidad de parejas mixtas de Poomsae, fue una actuación inolvidable.

“En el tatami salimos a dar lo mejor, una actuación inolvidable y queda en la historia, fuimos muy aplaudidos por el público. Estamos muy contentos con el resultado”, señaló Ibáñez a la Federación Mexicana de Taekwondo.

Este sábado, la competidora hizo dupla con Marco Arroyo para la obtención de la plata y con ello México logró su segunda presea en la modalidad de Poomsae, luego que la víspera la taekwondoín se colgó el bronce.

“Son resultados que han hecho historia en el Grand Prix, y esto abrirá brecha para las nuevas generaciones que vienen”, comentó Ibáñez.

Mientras que Arroyo expresó que al final de la rutina sintió emoción, ya que al ver la reacción del público y saber que tuvo una buena actuación, debido a que lo único en la meta estaba el podio.

“Disfrutamos mucho el freestyle y cuando terminamos sentí mucha emoción, ha sido un largo camino el que recorrimos juntos para llegar aquí y lograr medalla, y esto será un gran impulso para ambos en lo que sigue”, abundó Marco.

Ibáñez y Arroyo sumaron 7.520 unidades para la plata; el primer lugar fue para la pareja coreana con 7.820 y el tercero para el dúo italiano con 7.300.

