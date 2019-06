Thiem elimina a Djokovic y avanza a la final de Roland Garros

El austríaco Dominic Thiem acabó este sábado la faena que comenzó la víspera en Roland Garros contra el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, al que derrotó por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5 en 4 horas y 13 minutos, y volverá a jugar la final contra el español Rafael Nadal.

El la primera derrota del serbio en Grand Slam en 27 partidos, lo que le priva de encadenar, por segunda vez en su carrera, los cuatro grandes.

Cualquiera de los dos pudo ganar un partido jugado en cuatro actos a causa de tres interrupciones provocadas por la lluvia. El austríaco estuvo siempre más cerca de la victoria, pero hasta el último suspiro no se quitó de encima la amenaza del serbio.

