VIDEO: Cristiano Ronaldo detiene autobús para abrazar a niño con leucemia

Cristiano Ronaldo no solo ha demostrado su capacidad dentro del terreno de juego, sino también su calidad como persona fuera de las canchas, muestra de ello es el enorme gesto que tuvo con un pequeño que anhelaba conocer al atacante luso.

Mediante un video difundido en redes sociales, se puede observar al elemento de la Juventus de Turín detener el autobús en el que viajaba con la Selección de Portugal, para subir a un pequeño que padece de leucemia y quien se plantó con un cartel que decía: "Cristiano Ronaldo, dame un abrazo".

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer

— 433 (@official433) June 8, 2019