Najila Trindade aseguró a su ex abogado que Neymar es un drogadicto violento

El caso entre Neymar y la Najila Trindade parece no tener fin, ahora la cadena de televisión brasileña Record TV reveló los mensajes de WhatsApp y su ex abogado José Edgard Bueno en los que señala que el futbolista es un drogadicto.

Najila acusa a Neymar de agredirla y violarla en París y en los mensajes señala que no lo denunció en Francia porque tenía miedo debido a que se encontraba sola.

De igual forma aceptó que se reunió un día después de que la violó para reclamarle y que sí lo golpeó porque no quería llevarse el enfado a su casa.

“Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo”, dijo la brasileña en los mensajes.

En la conversación se Bueno termina su relación laboral después de que Trindade no hiciera caso de sus recomendaciones. Y le dice que estaban siendo amenazados por el padre de Neymar.

Estos fueron los mensajes sobre qué debía hacer con las fotos de los golpes en su cuerpo:

Abogado: Haz lo siguiente. No enseñes esto a nadie, ni a tu mejor amiga, ¿de acuerdo?

Najila: ¿Pero usted cree que tengo que hacer el examen forense hoy? Nadie tendría. Yo creía que ni iba a llegar viva a Brasil.

Abogado: No.

Najila: Estoy sin dormir. Pánico. Yo iba a denunciar allí en Francia, pero tuve miedo. Sola.

Abogado: Si hace el examen, ellos le preguntarán quién lo hizo. Y no es la hora.

Najila: Y él fue muy manipulador conmigo.

Abogado: La ley te protege. Si tienes fotos, eso ya basta.

(…)

Najila: Pero yo lo golpeé al día siguiente, porque yo no iba a llevar ese desaforo a casa ni muerta.

Abogado: Ya. Descansa un poco. Relájate.

Najila: Está bien.

Abogado: Y cuando usted esté mejor, me enseña el material (…) Ahí podré evaluar mejor qué camino seguir. ¿Hubo testigos?

Najila: No, pero él mismo me sacó la foto lesionada. Debe haber sido para jactarse con los amigos. Fue todo muy rápido.

Este extracto es cuando ella llama a Neymar drogadicto:

Najila: ¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese pipoqueiro de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en las capturas. Es una persona de mala índole. Viciado en drogas, agresor, que necesita estar preso o ser internado. No está en condiciones para andar en sociedad, porque es una amenaza para él mismo.

Abogado: Calma. Eso inmediatamente después de presentar la denuncia.

Najila: Estoy con rabia. Debería haberle matado cuando tuve la oportunidad.

Abogado: Nunca.

Najila: ¿Usted mostró las pruebas y mencionó el vídeo?

Abogado: He mostrado el informe y he hablado del vídeo y los Whatsapps. Pero no dejé tomar fotos. Ellos saben ya todo. Solo que la arrogancia va a acabar con ellos. No haga nada con la cabeza caliente. Tenemos un buen caso. La guerra se gana con estrategia.

Najila: Si ocurre algo conmigo, el vídeo, las capturas (todas las pruebas), van a parar a Internet. Ya lo dejé esquematizado. Y espero que mi hijo no sufra en la escuela.

Aquí la parte en la que ponen fin a la relación laboral:

Najila: Buenos días. Cuando pueda, llámeme.

Abogado. Estoy saliendo de una reunión, te llamo.

Najila: ¡Ok! Voy a publicar el vídeo. No quiero a Neymar impune y feliz jugando y yo sufriendo de estrés postraumático. No voy a sufrir sola.

Abogado: Haga lo que usted crea que debe hacer. Yo no creo que eso sea estrategia.

Najila: ¿Cuál es la estrategia entonces? Él me agredió. No sé de estrategia. Solo se que la única que está haciendo algo en esta historia soy yo. Nadie va a hacer nada, lo has visto ayer. No voy a estar esperando a dar el fin de mí.

Abogado: La justicia va. Pero si usted prefiere hacer justicia con sus propias manos no tengo cómo ayudar.

Najila: ¿Qué justicia que hasta ahora solo oí hablar de ella?

Abogado: Creo que mejor buscar a otro abogado.

Najila: También lo creo, porque yo estoy aquí a merced de cualquier maldad de ese psicópata.

Abogado: Ok. Te enviaré un documento renunciando al poder que me has dado. Otro rescindiendo el contrato. Y te entrego todo el material que ya producimos para entrar en la justicia la próxima semana.

Najila: Ok. Solo una pregunta. ¿Cuánto te llevaste? ¡Me envía todo por el motoboy hoy!

Abogado: Disculpa. Creo que no me conoces realmente. Lunes (???) Organiza la entrega de documentos.