América podría quedarse sin refuerzos para la siguiente temporada

Pese a que los equipos de la Liga MX ya iniciaron a comprar y vender jugadores de cara al Torneo Apertura 2019, América todavía no recibe ofertas, por lo que en caso de que no se concrete la salida de algún jugador del plantel, tampoco habrá llegadas, así lo confirmó Santiago Baños, presidente deportivo del equipo de Coapa.

“No estamos pensando mucho en negociaciones. Estamos a la espera de ofertas por jugadores que tenemos y si no hay salidas no habrá llegadas. Creo que tenemos un plantel fuerte y sólido. Probablemente algún jugador del mercado nacional, pero nada más. Eso solamente si se da el caso de que salga algún jugador del plantel actual, si no, no habrá movimientos”, señaló el directivo americanista.

También mencionó que en club existe el deseo de que Guido Rodríguez concluya su contrato en el América, aunque saben que podrían recibir ofertas por el seleccionado argentino después de su participación en la Copa América.

“Nosotros queremos que se quede, hasta el día de hoy no ha habido oferta. Viene la Copa América, y si tiene participación en una selección como esa, seguramente tendrá unos focos en el extranjero. Yo espero que Guido pueda terminar su contrato”, finalizó Baños.

Sobre la situación de Jérémy Ménez, Baños aseguró que saldrá en caso de que consigan un trato que convenga a todas las partes involucradas de lo contrario, el francés permanecerá en el equipo comandado por Miguel Herrera.

“Tiene contrato seis meses. Hay que ver si sale algún equipo interesado que pueda funcionar para la institución y el jugador, que convenga. Si no, se tiene que presentar, como el resto de sus compañeros. Hoy en día, todos los jugadores que tienen contrato entran en planes. Siempre lo he dicho, por eso no damos la lista de transferibles. Si hay alguna oferta que interese al club y al jugador, que convenga a las dos partes, lo hacemos y si no, seguimos por el caminos que vamos”, afirmó.

