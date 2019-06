Enrique Meza: ‘No puedo desconfiar de Fidel Kuri’

Pese a los problemas económicos y mediáticos que atraviesan los Tiburones Rojos del Veracruz, el nuevo DT del equipo escualo, Enrique ‘Ojitos’ Meza, se mantiene positivo y manifestó que no tiene razón para desconfiar del manejo del equipo ni de su propietario, Fidel Kuri.

“Yo no puedo desconfiar de él. A mi no me ha hecho nada”, mencionó, "Lo que ya es, ya es. Yo tengo que pensar en empezar a trabajar, siempre estoy pensando en que algo mejor va a venir. No voy a quitar el dedo del renglón, yo sigo pensando en que a partir de ahora, el Veracruz va a cambiar”, afirmó.

‘El ojitos’ también reconoció que los jugadores que se conformarán el equipo deben de cambiar su mentalidad, además, reveló que los adeudos ya fueron saldados.

“Se les tiene que quitar el susto, estamos empezando una nueva etapa, un nuevo proyecto. En este momento no te puedo hablar de que alguien se haya negado a estar, llevo ocho días en el cargo. En mi carrera, si un jugador no quiere estar conmigo siempre le di la libertar de irse. Amo tanto el juego que deseo que los jugadores sean felices”, indicó. “Necesito tratar de convencerlos de que continúen disfrutando. Sé de buena fuente que siempre les pagaron, a pesar de los retrasos”, finalizó.

