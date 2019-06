Javier Correa promete dar el doble con Atlas

El refuerzo del Atlas, Javier Correa, ya realizó exámenes físicos para integrarse a la pretemporada del equipo. De inmediato asumió ya el compromiso de levantar pronto a los Zorros para salvarse del descenso. Y para ello, el ahora ex jugador de Santos Laguna prometió dar el doble de sí mismo.

“Vengo con mucha ilusión, sabiendo que llegamos a un equipo con mucha afición y mucha tradición. Tenemos que dar el doble, no por que en Santos no lo hayamos dado, sino porque este club lo requiere, así que vamos a sacar un plus para radecer a la directiva por haber confiado en mí”, explicó el atacante argentino

“Atlas lo requiere, es una afición muy exigente, el club tiene muchos años de historia. Por eso se requiere esfuerzo y dedicación. De este club me seducía todo, uno vive de esto y la vida es para arriesgarse. Es importante dar un paso así”, añadió Javier Correa.

Aseguró que por ahora no quiere cargarse un peso extra por la responsabilidad de llegar como refuerzo. “La presión se la pone cada uno, yo vengo a jugar a la pelota y a eso me dedico, a jugar futbol, mientras haga bien mi trabajo no me interesa lo demás. A la afición se le tiene que responder dentro de la cancha y después, nada más”, sentenció.

Finalmente, confió en que los nuevos dueños del Atlas llevarán al equipo por buen camino. “Nosotros que ya conocemos cómo se maneja Grupo Orlegi, sabemos que están en buenas manos. Son gente seria, que le gusta sacar adelante todo lo que se propone, así que venimos a ser parte de esto. Queremos dejar lo mejor de nosotros en la cancha y contagiar de adentro hacia afuera”, concluyó Javier Correa.

