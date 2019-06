VIDEO: Cerrone se inflama párpado al limpiarse la nariz en pelea ante Ferguson

El peleador norteamericano Donald Cerrone terminó con el ojo derecho completamente cerrado debido a un gran hematoma sufrido durante su combate ante Tony Ferguson en la función UFC 238 en el United Center de Chicago.

VIDEO: Letal patada de nocaut con la que Shevchenko retiene su título

Al final del segundo round de la pelea, 'The Cowboy' fue atendido en su esquina para intentar cerrarle la herida en el párpado y evitar que siguiera desangrando, pero al iniciar el tercero y último round el peleador se sonó la nariz y provocó que se le inflamara más. El réferi y los médicos no le permitieron seguir peleando.

Los jueces revisaron un posible golpe ilegal de Ferguson cuando ya había sonado la campana del segundo round, pero determinaron que no fue ese contacto el que agravó la inflamación en el párpado de Ferguson.

UNA VERDADERA PENA#UFCxFOX | Donald Cerrone no pudo continuar combatiendo por un tremenda hinchazón en su ojo derecho y el árbitro decidió parar la pelea, declarando ganador a Tony Ferguson. pic.twitter.com/36yKU2yi17 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 9, 2019

Asaltadas 11 casas de futbolistas de España mientras jugaban, en el último año

"Pido disculpas a los fanáticos, yo no me rindo. Sólo quería desinflamar mi ojo, pero no pude y terminó empeorando. Quería terminar humildemente la pelea”, comentó Cerrone.

"No es como quería terminar la pelea, fue un año muy emocional para mi y no era esta la forma. Cerrone es un genial peleador, gracias por aceptar este reto”, declaró Ferguson.

PUBLIMETRO TV