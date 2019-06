'No me comparen con el incomparable': Hazard sobre Messi

Eden Hazard, nuevo jugador del Real Madrid, habló sobre Lionel Messi, quien será su máximo rival en la Liga de España a partir de la próxima temporada, y aunque tienen similitudes, el belga pidió que no lo comparen con él, pues no "hay forma" en que pueda estar en el nivel del argentino.

"No puedo ser comparado con Messi, es imposible. Sí hay algunas similitudes, los dos somos pequeños y rápidos, pero él mete goles en todos los partidos. No me comparen con el incomparable", mencionó Hazard en conferencia de prensa previo al partido de la Selección de Bélgica ante Escocia en las clasificatorias de la Eurocopa.

La interrogante de la prensa fue basado en el estudio de la consultora Driblab, que dijo que Eden Hazard es el futbolista que más se asemeja al rendimiento del Lionel Messi, entre un total de 71 mil 600 profesionales.

Cabe recordar que el astro argentino es el jugador al que más admira actualmente Hazard, y en cada oportunidad que tiene, lo ha dejado ver, incluso, también dijo que no existe comparación con Cristiano Ronaldo. "No hay dos mejores jugadores de la historia, sólo hay uno, él, Leo Messi".

