Quiere Nico que Maxi se quede

Nicolás Sánchez, defensa de Rayados, admitió que no quiere que Maxi Meza deje a los Rayados para jugar en el Boca Juniors, rumor que se ha esparcido desde hace un par de semanas en Argentina y ha replicado en la Ciudad de las Montañas.

El argentino concedió una entrevista para la cadena TyC Sports, en donde fue cuestionado sobre la situación de su compañero después de que los Rayados no negociaran al jugador más caro que tienen con los Xeneises, por lo que para llevárselo deberán pagar una cláusula la rescisión de cerca de 25 millones de dólares.

“Hablé con Maxi antes de venirme de vacaciones, le di mi opinión de lo que quiero que pase con él, ojalá que se quede por que lo conozco, sé lo que nos puede dar y sé lo que dio apenas llegó al Club.

“Quiero lo mejor para él porque le tengo afecto. Si él piensa que lo mejor es venir a Boca, bienvenido sea. Yo no quiero; lo quiero e compañero, que demuestre todos su potencial al lado mío, que venga a jugar el Mundial de Clubes con nosotros”, dijo el argentino.

Los jugadores deberán reportar a la pretemporada el próximo lunes 17 de junio para alistarse al Apertura 2019. Nicolás Sánchez está por terminar el contrato con la Pandilla en diciembre y aunque no ha renovado su deseo es continuar con el Monterrey.

“Todavía sigo teniendo sueños y objetivos grandes, sinceramente son en México. Tengo contrato hasta fin de año, aunque nunca sabemos qué pueda pasar. Espero poder quedarme en el Club, quiero seguir disfrutando de Monterrey, de lo que es la ciudad y el club.

“Estoy abierto a que, si tengo que volver, voy a volver con las mejores ganas donde sea, porque soy un profesional. Con la única camiseta que me veo es la de (Nueva) Chicago. No les voy a mentir, no estoy para volver hoy (a Argentina), estoy para aprovechar mi plenitud física por mí y por mi familia”, resaltó.

Nicolás Sánchez llegó a los Rayados para el Clausura 2017 y con el paso de los años se ha convertido en un referente del equipo del Monterrey.

Para Nico la Liga y la Conca tienen el mismo valor

Para el defensor del Monterrey, Nicolás Sánchez, ganar la Liga MX y la Liga de Campeones de Concacaf tiene el mismo valor, pese que tiene menos partidos.

“Es un campeonato que en México se le da mucha importancia porque te permite jugar el Mundial de Clubes. Nos tocó jugar contra Tigres, que tenía el sabor extra de que ellos no la habían ganado nunca, y tampoco se los permitimos, por eso el festejo fue doble.

“Están a la par (de importancia). Quizá mucha gente prefiere la Liga. Pero quería saber lo que es un Mundial de Clubes, hoy en día lo voy a cumplir. Se le da mucha importancia a la Liga porque la Concachampions se la quedan siempre los mexicanos”, mencionó.