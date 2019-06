¡Siguen vivos! Warriors gana y lleva al sexto juego a los Raptors

Raptors de Toronto dejó ir esta noche su primer título en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), al dar vida a Warriors de Golden State, que se impuso 106-105 en el quinto partido de las finales para ponerse 2-3 en la serie.

Warriors inició el encuentro con la esperanza de triunfo depositada en Kevin Durant, quien reapareció tras prácticamente un mes ausente al superar una lesión, y su presencia en la duela revolucionó el accionar de sus compañeros en todos los aspectos y más porque su primer disparo fue un bonito enceste de tres puntos.

Los visitantes bombardearon a los de casa, metieron cinco triples en los primeros cinco minutos y llegaron a tener una ventaja de siete unidades. KD se fue a la banca luego de 6:10 minutos de acción, Raptors aprovechó el descanso del estelar alero para igualar 23-23, pero Golden State se adjudicó el primer cuarto por 34-28.

El gran esfuerzo y espíritu de Durant se acabó a 9:46 minutos de que terminara el segundo cuarto, cuando su gemelo derecho, al que ya le habían puesto hielo, ya no aguantó y el jugador se derrumbó en la duela, sus coequiperos y los jugadores de Raptors fueron con él a solidarizarse y luego el alero se fue al vestidor.

Golden State mantuvo el ritmo, alcanzó a forjar una ventaja de 11 puntos y llegó a la primera mitad del juego con un 62-56, en el que Stephen Curry aportó 23 puntos, mientras por los de casa, el español Marc Gasol contabilizó 15.

Warriors inició el tercer capítulo con cinco puntos seguidos sin respuesta, luego aguantó las ofensivas de los de casa y llegó a la orilla de este episodio con ventaja de 84-78, cuando llegó tener 14 unidades de diferencia.

A tres minutos de haber iniciado el último cuarto, Durant salió del vestidor apoyado en muletas, cuando equipo ganaba 92-87, y después se vivió un vaivén con la constante amenaza de Raptors por hacerse de la delantera.

Fue el ídolo de casa, Kawhi Leonard, quien con brillante triple dio la delantera a los de casa por 96-95, cuando faltaban 4:46 minutos para el final del juego, y el alero metió 10 puntos seguidos para sostenerse como el mejor del equipo anfitrión, que llegó a tener delantera de 103-100.

Pero nada estaba escrito. Stephen Curry y Klay Thompson combinaron triples para ponerse 106-103, a 15.7 segundos hubo falta ofensiva de Warriors y luego, Kyle Lowry falló un triple que dio la victoria a Warriors por 106-105.

Curry celebró eufórico, luego que esta noche marcó 31 puntos, ganó ocho rebotes y dio siete asistencias, a su vez Thompson se fue 26-6-4, DeMarcus Cousins 14-6-1 y Durant 11-2-0.

Warriors ofreció un espectáculo de 20 triples con siete de Thompson, cinco de Curry y tres de Durant, mientras los de casa solo anidaron ocho, tres de ellos de Fred VanVleet.

Por Toronto, el máximo anotador fue Leonard con 26-12-6, seguido de Lowry con 18-4-6, Gasol con 17-8-2 y el camerunés Pascal Siakam con 12-4-2.

El sexto juego será el jueves en casa de Warriors de Golden State, que al estar en casa tiene la gran oportunidad de ganar y seguir en el camino de la gran remontada, aunque Raptors ya sabe ganar en el escenario de los campeones defensores.

Let's bring this back to The Bay.

Raptors lead the series 3-2. pic.twitter.com/lXNGU213E9

— Golden State Warriors (@warriors) June 11, 2019