Jonathan Paredes: 'Los Olímpicos serían el cierre ideal de mi carrera'

Con una carrera de más de 15 años –en los que ha logrado posicionarse como el máximo exponente masculino en los clavados de altura– actualmente Jonathan Paredes es el único mexicano que participa en la temporada 2019 del Red Bull Cliff Diving, la serie mundial de clavados más importante.

¿Cómo empezaste en esto de los clavados de altura?

— Comencé a los 15 años, fui clavadista toda mi vida, desde los seis, pero me nació el amor por los clavados de altura en la Feria de Chapultepec Mágico, de ahí fue el amor hacia este deporte y ahora compito a niveles más profesionales.

En 2017 fuiste campeón del Red Bull Cliff Diving. ¿Crees poder repetir la hazaña en esta temporada?

— Fue una temporada muy emocionante en la que hubo muchos altibajos y con un Gary Hunt que era imbatible, su nombre está en el campeón de campeones por cuatro temporadas seguidas y afortunadamente le vine a cortar ese récord de ganar y ganar, se dio todo bien en esa final en Chile y logré salir campeón del mundo. Este año empezó bastante bien, obviamente la meta de todos los años es ser campeón del mundo.

¿Sigues teniendo alguna sensación previa a cada salto?

— El miedo, la presión y el estrés siempre son parte mi trabajo y tienes que aprender a lidiar con ellos, es algo que no se tiene que quitar definitivamente.

La FINA busca que los clavados de altura sean incluidos en el programa olímpico del 2024. ¿Te ves en unos Juegos Olímpicos?

— Claro que sí, sería el último logro profesional que quisiera tener, porque he tenido bastantes buenos logros importantes en mi carrera, ya logré ser campeón mundial de la serie más importante en la categoría –que es el Red Bull Cliff Diving–, en tres ediciones de campeonatos mundiales tengo dos medallas; la de Barcelona y Kazán, la de Budapest se me fue de las manos, pero creo que los olímpicos serían el cierre ideal de una carrera que ha estado llena de éxitos.

¿Cómo es el apoyo a tu disciplina en México por parte de la Conade?

— Creo que está mejorando. Al menos yo no tengo ningún mal comentario respecto a los apoyos de la Conade o por parte de la FINA, yo pertenezco al programa de FINA a partir de 2013, cuando gané mi medalla en Barcelona, yo vivo en España desde hace cinco años, entonces esos temas se complican, al final yo no puedo disponer de todas las facilidades de la Conade, pero cada que hay un evento, cada que estoy en México, se me abren las puertas de todos lados.

¿Qué te ha parecido la gestión de Ana Gabriela Guevara en Conade?

— No me gusta opinar mucho sobre esas situaciones, lo último que leí es que Ana Gabriela Guevara no quiere que los atletas tengan más trato directo con la Conade sino con las Federaciones, cosa que me parece bastante bien.

