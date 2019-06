¿Por qué Lobos BUAP no jugará en el Ascenso MX?

Luego de que se confirmara que los Bravos de Ciudad Juárez jugarán en la Liga MX en lugar de Lobos BUAP surgieron diversos cuestionamientos sobre el futuro del equipo licántropo, sus aficionados llegaron a pensar que jugarían en el Ascenso MX, sin embargo, no es una posibilidad debido a que la franquicia quedará congelada por un año, tiempo en el que deberán presentar un proyecto sólido, así lo explicó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX en conferencia de prensa.

"Estará la división de Ascenso para un nuevo proyecto que exista, queda congelada, en cuanto se demuestre ese trabajo sobre un plan efectivo de desarrollo para ese certificado”, mencionó Bonilla, quien también informo que el Ascenso MX se disputará con 14 equipos.

“Queda en 14. Hay un plan de negocios que se trabajó de manera conjunta entre los clubes de la división de ascenso y la administración que ya empezamos a implementar. Acordamos que quienes participen con un nuevo certificado de afiliación, deberán presentar un proyecto claro, propositivo, que ayude a la división a crecer, en tanto eso lo logra la anterior administración de Lobos BUAP, mantendremos el certificado en resguardo para que puedan ellos elaborar un proyecto serio y formal en la división de ascenso”, manifestó el presidente de la Liga MX.

Bonilla también aclaró la ausencia de Lobos BUAB en el Ascenso MX no se sale del reglamento de la competencia, sino dicha decisión obedece a una depuración en dicha categoría para ofrecer un mejor espectáculo a los aficionados así como mejores condiciones a los empleados de los equipos.

“El artículo 35 del reglamento de afiliación, nombre y sede, podrán ver que no se violenta en ningún momento (el reglamento), lo que se está buscando es depurar primero en el ascenso los proyectos de tal manera que sean cada vez mucho más eficientes y atractivos para la afición. Hemos hecho el compromiso para esta temporada que está por iniciar, en la que ya no haya más clubes que no tengan la infraestructura suficiente y adecuada, que tenga la capacidad financiera para responderle a aquellos empleados y jugadores que contraten. Con esto se busca que la división crezca y se acerque lo más posible a la Liga MX”, finalizó.

