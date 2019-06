'Me rogó que no lo matara': Nurmagomedov sobre McGregor

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor se enfrentaron en octubre de 2018, en una de las peleas más esperadas por todo el público de la UFC, la cual se celebró en Las Vegas y el ruso ganó por la vía de sumisión, para después saltarse a las gradas y golpear a un colaborador irlandés, acción que le costó nueve meses de suspensión.

Tras cumplir el tiempo de penalización, Nurmagomedov ya se encuentra promocionado su próxima pelea ante Dustin Poirier en Abu Dhabi, la cual se realizará el 7 de septiembre, y fue durante la conferencia de prensa de la misma, cuando reveló lo que McGregor le dijo mientras lo tenía atado, asegurando que no piensa en una revancha ante el irlandés.

"Me rogó: 'Por favor, no me mates'. ¿Y ahora estamos hablando de una revancha?", mencionó el ruso ante los medios de comunicación, asegurando que en los últimos tres años McGregor solo tiene una victoria en el boxeo amateur, "¿cómo se va a merecer una revancha?".

