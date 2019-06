Milan anuncia a Maldini como director técnico

El AC Milan anunció el nombramiento de Paolo Maldini como el nuevo director técnico del club. Trabajará en estrecha colaboración con Zvonimir Boban, el nuevo director de futbol del club.

El nombramiento del ex capitán rossoneri culmina una carrera icónica que abarca veinticinco años como jugador y, más recientemente, su tiempo como director de Desarrollo y Estrategia Deportiva.

La primera y más apremiante tarea de Maldini será gestionar el plan de desarrollo de toda el Área Deportiva, incluidas las prioridades actuales que representan el mercado de fichajes, los planes de los equipos del club antes de los campamentos de verano y los encuentros de pretemporada.

Zvonimir Boban dejará sus funciones como asesor del presidente de la FIFA Gianni Infantino para incorporarse al Milan como director de fútbol.

Boban se desempeñaba como subsecretario general de la FIFA a cargo de los temas futbolísticos, pero dijo el viernes en un comunicado que cuando el director técnico de Milan Paolo Maldini lo llamó para hacerle el ofrecimiento, “me subí al auto y me fui a su casa en medio de la noche”.

