¡Bombazo! Los Lakers llegan a acuerdo por Anthony Davis

Los Pelicans de Nueva Orleáns accedieron a un canje que enviaría a su estrella Anthony Davis a los Lakers de Los Ángeles a cambio del base Lonzo Ball, el alero Brandon Ingram, el escolta Josh Hart y tres selecciones de primera ronda de draft, de acuerdo con dos personas al tanto de la negociación.

Las dos personas hablaron el sábado con The Associated Press a condición del anonimato dado que el intercambio no puede anunciarse de manera oficial antes del inicio de la nueva temporada, que arranca el 6 de julio. ESPN fue el primero en reportar el canje.

"Los Pelicans han acordado un acuerdo para cambiar a Anthony Davis a los Lakers por Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart y tres selecciones de primera ronda, incluyendo el No. 4 en general en el Draft de 2019".

The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and three first-round picks – including the No. 4 overall in 2019 Draft, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2019