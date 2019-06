México consigue el tercer puesto en el Torneo Maurice Revello

El combinado azteca dirigido por Jaime Lozano vivió un partido intenso ante Irlanda, desde el inicio del encuentro ambas escuadras generaron peligró pero gracias a las intervenciones de los guardametas el marcador no se movió durante los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, el combinado europeo ejerció presión en el terreno del Tricolor, sin embargo, el portero de los Tiburones Rojos de Veracruz, Sebastián Jurado tuvo una tarde excepcional y evitó que su marcó cayera en diversas ocasiones. El Tri tuvo acercamientos esporádicos sin ser verdaderamente peligroso y se decretó el empate en el tiempo regular que obligó a la definición por la vía de los penales.

La tanda de penales no pudo iniciar de mejor manera para el Tri pues Jurado atajó el primer tiro desde los once pasos, los siguientes dos tiros de cada escuadra fueron efectivos, no obstante, Erick Aguirre falló el tercer penal para México poniéndole un toque de dramatismo al encuentro. La victoria comenzó a gestarse tras el segundo penal atajado por Sebastian Jurado, quien dejó la mesa puesta para que Jesús Angulo firmara el triunfo al marcar el último tiro de la tanda.

El encuentro finalizó 0 (4)-(3) 0 y México logró cerrar en la tercera posición el certamen celebrado en Francia.

