VIDEO: Tomás Boy espera que se alineen los planetas para que lleguen refuerzos

Chivas regresó de su pretemporada en playa, siendo esta la primera fase en la cual ponen cimientos para un buen desarrollo en los próximos dos torneos en los cuales se jugarán la permanencia y el técnico Tomás Boy, espera que los planetas se alineen para contar cuanto antes con los refuerzos que solicitó.

Le falta un jugador por fuera, que se oficialice lo de Antonio Briseño, de igual manera un jugador de mediocampo, con quienes estaría complementando su plantilla y confía en los trabajos que realiza su directiva para lograr los fichajes lo antes posible.

"Es importante que las circunstancias se vayan dando, que los planetas se vayan alineando para que todo salga bien, esto estaba planeado desde que tomamos el cargo para seguir y vamos a ver qué más se da, la directiva está trabajando fuerte, duro y siempre confiado en que. Vamos a ver, todavía no se puede decir nada".

En el redil todavía no está definido el tema de la capitanía, Boy no tiene prisa en ese sentido porque los tiempos le indican que no es el momento de elegir y respecto al tema de José Juan Macías, señaló que por supuesto le gustaría contar con él.

"Es un jugador muy joven que ha hecho maravillas en muy poquito tiempo, debe confirmar la siguiente temporada y es el valor de los jugadores de hoy (15 millones de dólares), no sabemos si es justo o no. Pero si alguien viene y los compra, pues ya los vale. Por supuesto (lo quisiera de regreso).

La llegada de Oswaldo Alanís y Antonio Rodríguez le dará al equipo mucha solidez, seguridad "por supuesto, ambos jugadores han demostrado su valía y que ellos se sumen hace mejor al equipo. Tanto Oswaldo Alanís como Rodríguez, se tomarán 10 días de vacaciones, merecidos".

Chivas desde próximo lunes trabajará en sus instalaciones de Verde Valle, donde estarán por espacio de dos semanas y luego ya, iniciarán sus partidos de pretemporada, siendo el primero el próximo sábado, ante Leones Negros.

"Esto es el comienzo. Semana y media que llevamos es de base, la temporada es larga y los jugadores han hecho muy buen trabajo. Seguiremos trabajando, debemos aumentar esa base".