Venezuela y Perú empatan sin goles en la Copa América

Las selecciones de Venezuela y Perú empataron este sábado sin goles en su primer partido de la Copa América de Brasil 2019, donde la estrella fue el portero venezolano Wuilker Faríñez, que con su actuación evitó la derrota de la Vinotinto, que jugó más de un cuarto de hora en inferioridad tras sufrir la expulsión de Luis Mago.

Ante Perú, una selección mundialista, Faríñez confirmó a sus 21 años que es uno de los mejores arqueros de Sudamérica y que su progresión sigue en alza tras haber saltado a la fama como el hombre más determinante de Venezuela en el Mundial sub-20 de hace dos años.

El empate deja a ambas selecciones por detrás de Brasil, que queda como líder del Grupo A, tras haber ganado el viernes por 3-0 a Bolivia.

Perú mostró su versión más competitiva de los últimos meses, con ganas de hacer daño al rival para demostrar que son los mismos que hace un año estaba en Rusia jugando el Mundial, pero su juego fue muy impreciso, con numerosas equivocaciones en pases sencillos.

