Futbolista de la Juventus genera polémica al mostrar a mujer desnuda

Moise Kean, futbolista de la Juventus de Turín, se encuentra envuelto en una polémica, luego de publicar un video, donde 'inconscientemente' mostró a una mujer desnuda que estaba en su cama, aunque después salió a desmentir la versión, afirmando que no era una chica, sino uno de sus compañeros.

El elemento de 18 años de edad publicó un par de historias en Instagram, donde se encuentra cantando un rap, sin darse cuenta que en el fondo, se ve a una mujer desnuda, que está revisando su celular en la cama.

Ante la polémica generada con dichos videos, Moise Kean, salió a desmentir la versión que circulaba en redes sociales, señalando que no se trataba de una mujer, sino de su compañero, Nicolò Zaniolo, pues ambos futbolistas se encuentran concentrados con la Selección de Italia, previo a su participación en la Eurocopa Sub 21.

"No es una mujer. Incluso, si se parece a una mujer, es Zaniolo", fueron las palabras del juvenil, Zaniolo apoyó la versión: "Soy yo, chicos".

¿Será?🤔 Usted mismo juzgue:

