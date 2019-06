La foto viral de las contrastantes estaturas entre basquetbolistas de EU y El Salvador

Una imagen se ha viralizado en redes sociales pues muestra la enorme diferencia de estaturas entre las jugadoras de la Selección de Estados Unidos Sub 16 y las de El Salvador previo a enfrentarse en partido de la Liga de las Américas Femenina.

En la imagen de ambas selecciones en un pasillo antes de salir a la cancha, se ve a las jugadoras estadounidense de un lado y a las salvadoreñas del otro.

La amplia diferencia de estaturas se vio reflejada también sobre la duela pues las norteamericanas se impusieron con un aplastante marcador de 114-19 en el debut de ambos equipos en el torneo que se realiza en Chile.

The USA Women's U16 National Team was off and racing today in Puerto Aysen, Chile, in its #FIBAU16Americas opener, defeating El Salvador 114-19.

»» https://t.co/al911Y9I9P#USABWU16 pic.twitter.com/rPc08FiMp4

— USA Basketball (@usabasketball) June 18, 2019