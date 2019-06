'Oribe es el mejor delantero de México': Tomás Boy

El técnico de Chivas, Tomás Boy, está feliz con la incorporación de Oribe Peralta. El refuerzo rojiblanco se convirtió en la bomba del verano y de inmediato se desató la polémica, porque viene directo del América, acérrimo rival del Rebaño Sagrado. Pero el Jefe asegura que hoy tiene en su plantel al mejor delantero de México en los últimos 10 años.

“Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años. ¿Cómo estoy? Debo estar contento porque es una gran adición, con un historial tremendo, es mexicano y el mercado de Chivas es muy corto, solo tiene uno solo, no tiene la posibilidad de los demás equipos. Entonces, esta demasiado satanizado el asunto y no lo entiendo. Estamos agregando un tremendo jugador: él solo gano la medalla olímpica, nos va ayudar bastante, tiene experiencia y es ganador”, explicó este martes, en Verde Valle.

#Chivas🐐 "Será una pieza importante. Tiene un liderazgo tremendo": Tomás Boy sobre la llegada de Oribe Peralta pic.twitter.com/RdDUbmBnRn — Publisport México (@Publisport_MX) June 18, 2019

“Es un jugador con personalidad, es un tremendo futbolista, sabe la razón, él tomó la decisión de estar con nosotros y eso es importante. Yo trabajé en el Atlas y tuve al goleador histórico de Chivas. Le pasó lo mismo, jugó fenomenal y la gente lo adoró en el Atlas. Regresó a Chivas y no pasó absolutamente nada. Entiendo que muchas veces esto está mal visto, pero ha pasado. Figo pasó del Barcelona al Real Madrid, puede pasar, pero no veo a Oribe americanista, es más Santos. Quería ir ahora a Santos y cuando llegó al América él dijo que era santista. Me voy por la parte deportiva que es lo que me compete. ¿Cómo debe tomarlo? Hay que preguntarle a él, tiene un historial importante y puede resolver esta situación”, añadió el técnico.

Tomás Boy aseguró que el venir del América no influirá en el desempeño de Oribe Peralta con Chivas. “Antes jugó en Chivas (como refuerzo en Copa Libertadores)… lo que pienso es que no es el primero, de todas maneras no estoy mirando para ese lado. A lo mejor las aficiones pueden estar molestas, pero yo como entrenador estoy contento porque es una adición muy buena. Estamos hablando del mejor delantero, por mucho, de los últimos 10 años, un jugador dominante, incluso más que muchos”, aseveró.

Incluso, considera que no se le ha dado el reconocimiento suficiente. “Peralta es un jugador muy completo, discutir su calidad o su posición en el campo… él solo ganó la medalla de oro, el único gran evento de México, él solo lo ganó con sus dos hermosos goles. Es un jugador que no ha recibido reconocimiento justo a su gran trayectoria, en algunos Mundiales ni siquiera fue titular, siendo el mejor delantero, incluyo a todos los que quieran, pero cada quien, los entrenadores tenemos nuestras ideas, algunos somos más necios y cada uno ve el futbol a su manera”, concluyó.

Que la afición lo acepte

Por otra parte, Tomás Boy confió en que los aficionados rojiblancos terminarán por aceptar a Oribe Peralta en el Rebaño Sagrado. “Me voy más al futbol, lo demás no puedo hacer nada. ¿Cómo explicarle a la afición de Chivas esta parte? Sólo decirles que estén tranquilos, es muy profesional, no es el primero que lo hace y han adorado a otros jugadores, como Oswaldo (Sánchez), Luis García, (Ricardo) Peláez”, detalló.

“En este momento es un delantero fantástico que no ha perdido nada, es un profesional, su estado físico es inmejorable, hicimos exámenes y está listo. Quiere estar aquí, eso es importante. Quiere estar aquí y no es por dinero, quiere estar en este proyecto y eso se lo deben valorar. Como mexicano, no es fácil encontrar jugadores. Estoy muy contento, me encanta tener a Oribe Peralta”, finalizó Boy.

