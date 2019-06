VIDEO: Paire pierde la raqueta y se pone a jugar fut-tenis con Tsonga

El tenista francés Benoit Paire y su compatriota Jo-Wilfred Tsonga brindaron un momento divertido a la afición presente en el torneo de Halle al ponerse a jugar futbol-tenis después de que el primero perdiera su raqueta en pleno partido.

Se disputaba el segundo set del encuentro cuando Paire perdió su raqueta al golpear la pelota y en la jugada siguiente devolvió la redonda con el pie. Tsonga, al obtener automáticamente el punto por infracción, siguió el “juego” y después de controlar la pelota con el pecho, la regresó también con el pie y la jugada continuó durante varios segundos.

Literally no one:@benoitpaire & @tsonga7 playing football in the middle of a tennis match: #NoventiOpen19 😂 pic.twitter.com/OF9s18HnEj

— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2019