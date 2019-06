'El futbol es una telenovela, un circo': José Luis Higuera

Al pasar de los años, el mundo del futbol, cada vez tiene mayor ganancias, razón por la que se ha convertido en un negocio rentable para muchos dirigentes y dueños de clubes, idea que expresó José Luis Higuera, CEO de Chivas, asegurando que el balompié es un "telenovela y un circo".

"El futbol es una telenovela, un circo, un entretenimiento y, Chivas es un fenómeno social impresionante. El futbol genera mucho dinero, pasión e interés", señaló el dirigente del conjunto Rojiblanco en entrevista con ESPN.

"El futbol es un circo"… ¿Qué opinas de las palabras de #HigueraEnPicante? 🤔🌶️ Queremos leer tu opinión con el HT #️⃣ pic.twitter.com/w0IjmjewQI — Futbol Picante (@futpicante) June 21, 2019

Asimismo, Higuera aseguró que en la actualidad, el Rebaño Sagrado no atraviesa por una crisis económica, pero sí deportiva. "Guadalajara no tiene hoy crisis económica ni institucional, lo que tiene es crisis deportiva".

SIN RENCORES CON MATÍAS ALMEYDA

El directivo de la escuadra tapatía respondió ante la interrogante de un posible regreso de Matías Almeyda, asegurando que si se llegara a dar, en su momento se hablaría, pues no le gusta crear hipótesis. "En ese aspecto siempre he dado una opinión. Hipotetizar es difícil, lo viviré en ese momento, si estoy en ese momento y me piden mi opinión, y los escenario se dan, puede ser positivo o negativo".

"No hay un rencor, ni ninguna situación de ego, al contrario nos volvimos a ver, todo pasa. Yo no lo corrí, son situaciones que ya están cerradas, esto fue un acuerdo, que ya no daba para más y punto, ya se acabó”, concluyó.

