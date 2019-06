La foto de Gianluigi Buffon que causa indignación en redes

El guardameta italiano, Gianluigi Buffon, causó polémica en redes sociales tras publicar una fotografía en la que aparece manejando, misma que acompañó con el siguiente mensaje: “La única regla de un viaje es no volver igual que como te fuiste. Vuelve diferente”.

Sin embargo, lejos de recibir comentarios positivos, las críticas llegaron por decenas debido a los detalles de la imagen en la que, de entrada, va circulando a 155 km/h, no obstante, no usa el cinturón de seguridad, conduce con una sola mano y por si fuera poco utiliza un auricular en su oreja derecha, hechos por los que se haría acreedor al menos a cuatro multas de tránsito.

Otro de los detalles que notaron los usuarios y que causó gran indignación entre sus seguidores fue que en la puerta del vehículo tiene una cajetilla de cigarros. Por lo que el deportista fue criticado por fumar pese a ser un atleta de alto rendimiento.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 20, 2019