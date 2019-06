Jürgen Klopp disfruta sus vacaciones en playas de México

El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, disfruta de una merecidas vacaciones en las playas de México. El simpático y siempre sonriente entrenador fue captado en Cancún, Quintana Roo.

El ex director técnico del Borussia Dortmund, con gafas y gorra de los Medias Rojas de Boston, fue fotografiado en las paradisiacas playas mexicanas tomando el sol junto a su esposa Ulla Sandrock, según usuarios de Twitter.

Klopp se consagró campeón de la Champions League 2018-19 con el Liverpool venciendo en la final al Tottenham y aunque se quedó muy cerca de ganar la Premier League (ante el Manchester City), tenía bien merecidas unas vacaciones.

Recientemente se tomó una selfie con el futbolista mexicano Miguel Layún, quien presumió la fotografía en sus redes sociales.

Nice to meet in my opinion one of the most passionate personalities in football! pic.twitter.com/AWmL8ZFcQO

— Miguel Layun (@Miguel_layun) June 14, 2019