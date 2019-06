'No jugaría en Chivas, no me interesa': Miguel Layún

La salida de Oribe Peralta del América, para fichar con Chivas, fue bastante polémica, pues ambos equipos sostienen una rivalidad histórica; sin embargo, para Miguel Layún es respetable la decisión de cada quien, aunque él no se ve defendiendo la playera del Rebaño Sagrado.

"No jugaría en Chivas. No me interesa en este momento, estoy muy contento, el arraigo que estoy comenzando a tener con Rayados es muy importante", señaló Layún al Universal Deportes.

De igual forma, el elemento de Rayados, pidió que dejen en paz al Hermoso Peralta, ya que no se sabe a ciencia cierta la razón por la que aceptó vestir la camiseta del Guadalajara. "Déjenlo tranquilo. Cada quien puede hacer lo que quiera. Hay que aprender a ponerse del otro lado, no conocemos el trasfondo de la situación de Oribe. No he hablado con él, no sé porqué tomó esa decisión, si yo supiera y fuera una injustificable pues le digo: te hubieras quedado en el Ame", cuenta entre risas.

Por su parte, el futbolista azteca aseguró que su salud ya se encuentra bastante bien, luego de ser operado de un tumor maligno que, por fortuna, lo atendió a tiempo, por lo que no trajo mayores repercusiones. "Todo bien, dando guerra como siempre. Gracias a Dios la cirugía fue un éxito, los doctores hicieron un excelente trabajo, el tumor se pudo retirar por completo, estoy contento".

