'No sé si fue mi último partido de tenis': Juan Martín del Potro

Las malas noticias llegaron para Juan Martín del Potro, luego de sufrir una lesión en su rodilla que lo llevará a ser operado nuevamente, y aunque se desconoce el tiempo que llevará su recuperación, el tenista argentino espera volver a las canchas, aunque también está consciente de que eso puede no ocurrir.

"Espero vuelva a recuperar la salud en mi rodilla, y si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé, seguramente durante la recuperación tendré las cosas más claras y sabré para que estoy realmente", aseguró Delpo mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

El tenista argentino reveló que los médicos le aconsejaron que la opción más viable, era la operación, por lo que él aceptó sin ningún pretexto, pensando primordialmente en su salud y en el tenis, deporte que espera volver a practicar. "Les pregunté (a los médicos) que cuál era la mejor opción, pensando en mi salud y en el tenis, y me contestaron que sin duda la operación era la opción correcta. Será mañana (sábado) en Barcelona. Se imaginarán, es un momento duro, no me esperaba pasar de nuevo por esto. No sé que va a pasar".

Asimismo, Del Potro agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de su salud, asegurando que le han dado mucha fuerza en este proceso complicado. "Les agradezco de corazón", concluyó.

