Petr Cech vuelve al Chelsea cuatro años después

Luego de anunciar su retiro como futbolista hace unas semanas, el ex guardameta Petr Cech será asesor técnico del club Chelsea.

Los “Pensionados” informaron en su portal que Cech volverá a casa, pero su rol será estar con el personal de entrenadores del primer equipo masculino; estará en los partidos que disputen, tanto en casa como fuera de ella, con el fin de fortalecer los ámbitos estratégicos y de rendimiento.

El nacido en Checoslovaquia trabajará junto a la directora de Chelsea, Marina Granovskaia, que señaló que están encantados de dar la bienvenida a Petr, pues durante su carrera como jugador fue uno de los profesionales más dedicados, exitosos y reflexivos que ha tenido.

I feel very privileged to have this opportunity to join @Chelseafc again and help create the best possible high level performance environment to continue the success the club has had over the past 15 years … pic.twitter.com/FvcZc698mx

— Petr Cech (@PetrCech) June 21, 2019