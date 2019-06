¡Por fin! Revelan calendario para el Apertura 2019 de la Liga MX

Luego de la demora, la Liga MX reveló el calendario oficial del torneo Apertura 2019, el cual arrancará el viernes 19 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en el duelo entre el Puebla y Xolos, ese mismo día se disputará también el Atlas vs FC Juárez, equipo que hará su aparición en la Primera División.

Te puede interesar: Nadie quiere jugar junto a Andy Murray en Wimbledon

El sábado 20 se enfrentará el recién ascendido Atlético de San Luis vs Pumas; Pachuca vs León; Tigres vs Morelia; América vs Monterrey y Necaxa vs Cruz Azul, y el domingo 21 se medirán Toluca vs Querétaro y culminará la jornada 1 con el choque entre Santos vs Chivas.

Cabe señalar que en cada jornada, un equipo descansará, debido a que son 19 clubes, por lo que el Veracruz no tendrá participación en la primera fecha.

Entre los duelos que destacan son el Clásico Nacional, Tapatío, Capitalino, Joven y Regiomontano, los cuales tendrán aparición hasta las últimas jornadas.

En la fecha 9 se medirán en el Estadio Akron Chivas y Atlas en una edición más del Clásico Tapatío el sábado 14 de septiembre a las 19:00 horas; al día siguiente, en el Estadio Azteca se enfrentará América y Pumas en el Clásico capitalino.

En la jornada 10 el cuadro de la UNAM recibirá en el Olímpico Universitario a Cruz Azul, el domingo 22 de septiembre a las 12:00 horas.

La jornada 12 tendrá dos Clásicos importantes. El Regiomontano será el sábado 28 de septiembre a las 19:00 horas entre Rayados y Tigres, actual campeón del balompié mexicano, para que dos horas más tarde, el Estadio Azteca reciba el Clásico Nacional entre América y Chivas.

En la fecha 13, el Clásico joven entre Cruz Azul y América tendrá su aparición, el sábado 5 de octubre a las 19:00 horas, y a las 21:00 horas, en el Estadio Akron, se realizará el choque entre Chivas vs Pumas.

Entre los cambios relevantes que tendrá el próximo semestre, destaca que se jugarán 19 jornadas, y no 17 como en torneos anteriores, además de que habrá tres fechas dobles a lo largo del certamen, aunado a lo ya mencionado, que un equipo descansará semanalmente.

Puedes checar el calendario completo AQUÍ

TE RECOMENDAMOS