VIDEO: Nick Kyrgios enloquece y lanza su raqueta contra el público

El tenista australiano Nick Kyrgios sumó en el ATP 500 de Londres un nuevo episodio a su larga lista de polémicas. Todo ocurrió la tarde del jueves cundo Kyrgios jugó dos partidos el mismo día debido a las condiciones climáticas.

El primer partido lo ganó ante el español Roberto Carbalés Baena, sin embargo, en el segundo, cayó ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por parciales de 6-7 (4), 7-6 (3) y 7-5. No obstante, en ambos encuentros se mostró irritable por lo que se enfrentó con los camarógrafos, jueces de línea y hasta con el juez, quien se vio obligado a lanzarle una advertencia.

La molestia de Kyrgios incrementó tras perder un punto ante Auger-Aliassime y lanzó una pelota fuera del estadio visiblemente molesto, después, tras confirmarse su eliminación, el australiano lanzó su raqueta hacía el público, afortunadamente, no golpeó a nadie y cayó detrás de las gradas.

Nick Kyrgios at it again at Queens yesterday 👀🙈🤣#tennis #kyrgios pic.twitter.com/IFwyXSn9DA — tennis news chan 1 (@tennisnewschan1) June 21, 2019

Tras el vergonzoso episodio, Kyrgios manifestó que estaba irritable porque no había descansado bien la noche anterior y argumentó que los jueces y algunos espectadores lo hacen enfadar.

"He jugado tres o cuatro horas. Me están viendo en la pista. Entonces me caigo. ¿Durante cuánto tiempo me ven así? ¿Dos minutos? Y ellos te están diciendo cosas a ti también y abucheándote ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Dejarlo pasar? Estoy esforzándome aguantando a jueces idiotas, a espectadores idiotas ¿Qué quieren que haga?", comentó.

Tras ser eliminado del ATP 500 de Londres sobre pasto, Nicky Kyrgios quedó fuera de la lista de cabezas de serie para Wimbledon y podría medirse ante uno de los mejores del mundo en la primera ronda del tercer Grand Slam del año se llevará a cabo del 1 al 14 de julio.

