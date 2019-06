Alemania clasifica a cuartos del Mundial femenil tras aplastar a Nigeria

Alemania venció sin alardes y sin brillo a Nigeria (3-0), gracias a varios errores puntuales y decisivos del combinado africano que sirvieron a una de las favoritas para alcanzar los cuartos de final del Mundial de Francia de fútbol femenino.

Nigeria se enfrentó a un reto mayúsculo en el Stade des Alpes de Grenoble. Tenía el reto de alcanzar por segunda vez en su historia los cuartos de final (Estados Unidos 1999) y para conseguirlo tenía que superar a una de las favoritas, la doble campeona del mundo (Estados Unidos 2003 y China 2007) con ganas de dar un golpe encima de la mesa después de completar una fase de grupos gris.

La foto de Gianluigi Buffon que causa indignación en redes

El cuadro africano llegó como la peor mejor tercera después del emocionante final del Tailandia-Chile. Las sudamericanas tenían que ganar por tres goles de diferencia y lograron una victoria por 0-2 fallando un penalti en el minuto 86 que desató la alegría nigeriana en el hotel.

La imagen de las jugadoras nigerianas celebrando el pase se hizo viral y con esa euforia se presentaron ante Alemania, que sin su estrella Dzsenifer Marozsan, ausente por una fractura en un dedo del pie derecho tras el partido ante China inaugural, y con dos pobres victorias ante China y España por 1-0, no quería defraudar.

#GER continue their record of reaching *at least* the quarter-finals at every single edition of the #FIFAWWC 👏#GERNGA 🇩🇪🇳🇬 pic.twitter.com/pM69FwJXHK

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 22, 2019