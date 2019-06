EU avanza a cuartos en Copa Oro tras golear a Trinidad y Tobago

La selección de futbol de Estados Unidos apabulló 6-0 a su similar de Trinidad y Tobago, para así amarrar su boleto a los cuartos de final de la Copa Oro 2019, en juego de la fecha dos del Grupo D.

Los goles de la victoria fueron obra de Aaron Long a los minutos 41 y 89, Gyasi Zardes a los 66 y 69, Christian Pulisic a los 73 y Paul Arriola cerró la cuenta a los 78.

Con este resultado, los estadounidenses llegaron a seis unidades para ocupar el primer sitio de dicho sector, en tanto los trinitarios se quedaron sin puntos, ya eliminados.

La diferencia en el marcador fue muy amplia, sin embargo, sobre la cancha, al menos durante 65 minutos, la paridad de fuerzas fue la constante, con la diferencia de que los de casa aprovecharon las ocasiones de gol.

Cuando el juego más parejo estaba, el cuadro de las barras y las estrellas terminó con el cero al minuto 41, en un centro por izquierda a sector contrario, donde Aaron Long se zafó de la marca para conectar un cabezazo picado, batir a Marvin Phillip e irse así al descanso.

El cuadro caribeño sabía que la derrota lo dejaba fuera de toda posibilidad, por lo que para el segundo lapso buscó ir al frente, sin embargo, en ese afán dejó espacios que los norteamericanos aprovecharon para aumentar la ventaja.

Todo se originó en un balón que Michael Bradley abrió por derecha para Mick Lima, quien de cabeza recentró para Gyasi Zardes, quien sólo la empujó, al minuto 66.

La segunda anotación fue la debacle para los del Caribe, quienes vieron cómo su meta era perforada por tercera ocasión por Zardes, quien dentro del área cruzó su disparo ante el inútil lance de Phillip, al 69.

Solo cuatro minutos después, Pulisic puso la cuarta anotación y al 78, Paul Arriola marcó la quinta y Long alcanzó su segundo tanto al 89, para poner el 6-0 que les asegura su presencia en los cuartos de final y dirimir el liderato del Grupo D frente a Panamá.

El arbitraje estuvo a cargo del hondureño Said Martínez, quien no tuvo mayor problema. Amonestó a Alvin Jones (40), Daneil Cyrus (58) y Joevin Jones (86) por los trinitarios; Weston McKennie (58) vio cartón preventivo por el local.

