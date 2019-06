Nikki Bella revela que se retiró de la lucha por un quiste en el cerebro

La guapa luchadora estadounidense Nikki Bella reveló que se retiró momentáneamente de la lucha libre debido a que le hallaron un quiste en el cerebro, del cual desconocían su gravedad, pero afortunadamente le informaron que es benigno.

"Es súper aterrador y es molesto que esto me mantenga fuera del ring. Pero estoy muy agradecida por mi salud, que el quiste sea benigno. Es algo que debo controlar el resto de mi vida porque nunca sabes cómo podría cambiar, pero sé que hay gente que lo ha superado”, declaró al portal TMZ.

Nikki Bella dijo que a pesar de que quiste es benigno, aún no puede subirse al cuadrilátero, por lo que está frustrada de no poder competir junto a su hermana Brie por los campeonatos de la empresa The Ilconics.

"Estoy molesta. Brie y yo realmente queríamos volver para competir por los títulos femeninos en pareja. Es un momento muy bueno para las mujeres en la WWE, pero desafortunadamente no puedo competir debido a mi cuello, y luego encontraron un quiste en mi cerebro, que gracias a dios es benigno”, comentó.

